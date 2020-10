Johan ROIRAND

- Expert en stratégie d'entreprise et d'innovation, avec un focus notoire sur les business digitaux & les nouveaux business, et un positionnement pluri-sectoriel. Je suis d'autre part un solide connecteur & développeur de partenariats stratégiques.



- Solide expérience combinant la co-fondation d'un acteur global en transformation digitale et innovation, développé au niveau international, et des responsabilités au sein de grands groupes.



- Vastes compétences métiers, esprit entrepreneurial et une attention toute particulière sur la création de valeur & l'impact.



Mon profil LinkedIn: http://fr.linkedin.com/in/johanroirand



Mes domaines d'expertise:

- corporate & business strategy

- corporate & business development

- conseil en management / direction générale

- travail en environnements multiculturels

- stratégie d'entreprise

- stratégie d'innovation

- corporate venturing

- management de l'innovation

- business digitaux

- nouveaux business

- e-santé

- fusions & acquisitions (M&A)

- transformation digitale

- stratégie digitale

- entrepreneuriat

- startups tech

- pilotage de la performance de l'entreprise

- business intelligence & analytics

- intelligence artificielle

- expérience client

- stratégie SI