Johann FOUQUE

Après quelques années au sein de la Défense et nombres de compétences variées acquises, j'ai fait le choix d'une mobilité professionnelle pour me consacrer pleinement à aider ceux qui en besoin.





Ainsi mettre une pierre à l'édifice de beaux projets, accompagner l'avenir de personnes en difficulté ou simplement partager l'expérience du public rencontré ( Demandeur, Partenaire ou Réseaux ) sera, j'en suis certain, une aventure professionnelle aussi intense qu'enrichissante.



Mes compétences :

Adaptation facile

Esprit analytique

Ouverture d'esprit

Écoute active

Sincère et battant

Stratégie de communication