Business Developer pour différents clients sur la région Rennaise.

Je vous invite à découvrir mon profil en ligne.



Disposant d'une formation technique et commerciale axée sur l'alternance,

J'ai su, très vite, m'adapté au monde de l'entreprise.



Passionné aussi bien par le monde qui m'entoure que par le marketing et les techniques de commercialisation, j'aime transmettre ma passion et me remettre sans cesse en question!



> > Mes atouts : différenciation, à l'écoute et force de persuasion, ce que l'on retiendra c'est surtout la passion, passion du partage de mes connaissances, au service de VOTRE entreprise!



> > Ma différence : à l'aise que ce soit dans le discours technique que dans l'approche commerciale.



Me contacter ?... par ce numéro professionnel : 06.82.07.62.42

Un site ?...www.Johann-Rastel.fr



Mes compétences :

Graphisme sous photoshop

Technicien informatique

Community Management

Community Manager

Service après vente

Télécommunication

Informatique

Polyvalent

Graphisme

Maintenance

Vendeur

Dynamique

Technicien

Pédagogie

Gestion de la relation client