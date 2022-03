John LEARY

Je suis Directeur Commercial et animateur chez FranklinCovey en France



Je développe et anime des formations de leadership et management et suis certifié FranklinCovey les 7 habitudes, Leadership, Speed of Trust et les 5 Choix.



Je suis à la recherche de consultants expérimentés ayant déjà animé des formations de leadership et de management en anglais et en français.



Mes compétences :

Formation

Formation Leadership

International

Leadership

Management

Management international

Conseil

Gestion de projets