Jonathan DIPITA

Jeune développeur passioné et animé par le désir de s'améliorer continuellement,

ma connaissance moyenne de l'anglais me permet de me mettre rapidement à jour sur les nouvelles technologies à travers la lecture de leurs documentations qui sont toujours en anglais,ma capacité d'adaptation facilite mon intégration au sein d'une équipe et meme d'un projet déjà entamé.ceci a déjà été avéré lors de mon stage de fin de formation à DART ENGINEERING au cours du quel sous la supervision du chef d'équipe,j'ai intégré un projet qui avait été initié 2 ans plutôt et au cours duquel je me suis montré à la hauteur et ai parfaitement accompli les taches qui étaient miennes.



ma maîtrise des outils de travail collaboratif(git ,trello,...) me confère une aisance au travail en équipe



Mes compétences :

Visual Basic .NET

UML/OMT

Personal Home Page

MySQL

Microsoft SQL Server 2008

Microsoft SQL Server

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Merise Methodology

JavaScript

Java

HTML5

Cascading Style Sheets

Laravel

JBoss

Git

AngularJS

SQL