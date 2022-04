Jonathan EVRARD

COMPETENCES EN RH :



- Mise en place et Gestion de Processus de Recrutement « intelligents » dans leur intégralité,

- Mise en place de Réseaux de Recrutement et de Partenariats (Grandes écoles, Cabinets, etc.)

- Mise en place d’une Gestion Prévisionnel des Emplois et des Compétences (GPEC),

- Gestion Administrative du personnel et des nouveaux salariés (DUE, Contrats de travail, etc.),

- Gestion humaine et administrative d’une Population Variée (profils informatiques, commerciaux, fonctions supports, etc.)

- Création et gestion d’un Grille de Rémunération équitable en fonction de la masse salariale,

- Relevé des Éléments de Paie, établissement de Fiches de Paie, déclarations Sociales et Fiscales,

- Maitrise de la Comptabilité, de la Gestion et de la Finance d’une entreprise,

- Maitrise du Droit du travail (Niveau I et II), du Droit Social et du Droit des Sociétés,

- Mise en place et Gestion d’un Plan de Formation, Création et Suivi d’une Formation,

- Gestion de la Communication Interne d’une entreprise (intranet, journal interne, etc.),

- Gestion de la communication globale et des Relations Presse d'une entité

- Management d’une équipe, création d’une Dynamique de Groupe, Management par le Talent,

- Optimisation de l’Ergonomie d’une situation de travail, prévention des T.M.S. et des accidents du travail.



Mes compétences :

Accompagnement

Administratif

Communication

Gestion administratif

Recrutement

Responsable ressources humaines

Ressources humaines