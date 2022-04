Diplômé du MAI et de Sciences Po Bordeaux, 7 ans d'expérience dans les achats, dont plus de 5 en tant qu'acheteur IT dans une entreprise de services du numérique (ESN)



- définition et mise en place de stratégies achats;

- négociation: appels d'offres, contrats, gré à gré;

- synthèse, travail en équipe, communication.



Mes compétences :

Achats