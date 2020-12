Jonathan GIACOMONI

En tant qu'opérateur, je suis actuellement chargé de mettre en place internet chez les clients. Mon but est de cerner et analyser des problématiques, rechercher et proposer des solutions pertinentes, communiquer, entreprendre, sont autant de critères attrayants qui répondent pleinement à mes aspirations. C’est dans cet optique que je vous propose de mettre au service de vos intérêts mes compétences humaines et techniques, mon sens de l’analyse, ma rigueur, mes qualités relationnelles, mon dynamisme, ainsi qu’une grande capacité d’adaptation.



Mes compétences :

Réseaux d'entreprises

Equipements Cisco

Management de projet

Télécommunications

Autonomie rigoureux

Cisco