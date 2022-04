Jonathan HUBY

Actuellement technicien de producion en purification chez Merck Millipore, je suis un technicien chimiste doté de bonnes capacités d'intégrations, de compréhension et de rigueur.

J'adore innover et je dispose également de bases solides en purification et synthèse organique, dans

les normes BPF / GMP et dans les techniques d'analyses de routine.

Un petit plus : ma maîtrise des différents logiciels de Office (Excell, Word, ...)



Mes compétences :

Bonnes Pratiques de Fabrication

Chromatographie

Chimie

Purification

UV

Polymères

Formulation

Techniques de filtrations

Industrie pharmaceutique

GMP