Jonathan LOMBARD

Présent dans le domaine de la distribution depuis plus de 13ans, j'ai su grâce à mon expérience, parfaire mon contact client, mes capacités de conseil et vente, prendre des initiatives et évoluer dans mon entreprise.

Gestionnaire aguerri, j'ai su avec le temps continuer à allier plaisir et résultats, en changent régulièrement de famille de produits, m'enrichissant au fil du temps de connaissances et d'un certain savoir-faire.

Formateur, j'aime partager mon expertise auprès de mes collaborateurs, travailler en équipe, être force de propositions, ce qui m'a permis d'être rapidement le relais du responsable de rayon.



Mes compétences :

Informatique

Conseil client

Accueil client