Jonathan MAFARETTE

Mes points forts :

- Créateur d'univers marchand.

- Mettre en valeur l'espace commercial, dans le respect des normes merchandising de l'enseigne.

- Développer le Merchandising d'une structure, remodeling et ouverture de magasin.

- Gestion d'équipe, traitement des paies,administratif magasin, recrutement, des caisses et animation sur lieu de vente.

- Gestion des stocks, contrôle et réalisation de plan d'action corrective en suivant les évolutions CA des différents secteurs.

- Réalisation de vitrines, mise en place d'opération commerciales et gestion du réassort du magasin.





Mes compétences :

Merchandiser

Formateur

Manager

Recrutement équipe vente

Gestion de département