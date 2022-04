Jonathan MALTAVERNE

Développement du Chiffre d'affaire de plus 100M€

Négociations Fournisseurs, Gestion des assortiments, Choix produits communications régionales et contrôles B.A.T, Optimisation des choix logistiques, Responsable qualité produits, gestion des stocks et litiges, Analyse et statistique, Organisation salon fournisseur, Communication magasins, Briefs et informations équipes, Développement des compétences, Gestion Comptable, Etablissement des budgets annuels......



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion

Animation d'équipe

Négociation commerciale

Relationnel

Recrutement

Analyse

Communication

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Amélioration continue