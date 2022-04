Jonathan MARIAGE

Issue d'une filière économique, j'ai obtenu mon baccalauréat en 2008 et intégré directement une école de commerce afin de poursuivre une formation de responsable du marketing et du développement commercial.

Je possède désormais une licence "marketing et gestion des entreprises" qui s'accompagne de 2 ans d'expérience puisque ma formation a été suivi sur un rythme d'alternance entre l'école et l'entreprise. Je suis à présent lancé dans la vie active en tant que jeune diplômé et recherche un poste d'attaché commercial ou d'assistant marketing afin d'évoluer par la suite vers un poste d'encadrant en tant que chef des ventes mais également vers un poste plus orienté marketing comme chef de projet/produit.



Mes compétences :

Commerce

Management