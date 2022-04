Jonathan MORON

Je suis aujourd'hui Chef de Projet pour MICHELIN, certifié BASICS (APICS).

De formation supérieure ingénieur en informatique diplômé de l'ISIMA promo 2008, j'ai débuté ma carrière en octobre 2008 par Logica ITS en tant qu'analyste fonctionnel avant de muter chez LBC pour me rapprocher du métier de la Supply Chain. Fort de ces expériences, j'ai été recruté par MICHELIN sur le domaine du Manufacturing au cœur d'un gigantesque programme de transformation du SI de l'entreprise et j'évolue maintenant dans le domaine de la finance toujours pour Michelin en tant que manager transverse.



Cette expertise fonctionnelle me constitue de bonnes bases et m’a permis d' évoluer vers des postes de gestion de projet dans le domaine du Manufacturing et maintenant de la finance en appliquant les principes du Lean Management.



Mes compétences :

Piano

Analyste Fonctionnel

Chef de projet