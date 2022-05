Paul FILHOL

A 27 ans aujourd'hui, je sais que ce sont les métiers de la Supply Chain et de l'Industrie qui me correspondent le mieux.

J'ai en effet un très bon relationnel qui est indispensable dans ces métiers d'interface ou de management.

J'apprécie aussi les challenges ou les aléas et je suis assez pragmatique quant il s'agit de trouver une solution. J'aime que les décisions soient prises rapidement et je sais négocier pour atteindre le meilleur compromis possible.

En tant que chef de projet, j'ai pu pratiquer le management transverse et je souhaiterais désormais me développer et aider les autres à se développer via du management direct.

Je suis enfin très attiré par un environnement international, car j'apprécie de découvrir d'autres manières de penser et d'autres cultures (ce que je recherche lors de mes voyages privés). Mon aisance dans la langue anglaise (et italienne) me permet d'être à l'aise dans ces situations.



Je recherche actuellement à me rapprocher de Marseille/Aix en Provence pour 2/3 ans. Je serai par la suite mobile en France ou à l'international.



Mes compétences :

Bureautique

Gestion de projet

Planification et Ordonanncement

Supply chain

Gestion des stocks

Logistique