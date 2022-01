Jonathan MULET

Toujours animé par une forte envie d'apprendre, j'ai eu l'opportunité et la chance d'être responsable de plusieurs projets de constructions ou d'aménagements très enrichissants en collaboration avec des sociétés françaises ou étrangères et je souhaite poursuivre ma carrière professionnelle dans ce domaine.

Le travail en équipe nécessaire à ce type de projet est une source d'enrichissement, de découverte des autres et des idées de chacun nous permettant d'avancer, d'apprendre et de repousser les problèmes rencontrés.

je suis aujourd'hui à la recherche d'une société qui me permettra de continuer à m'épanouir professionnellement dans ce domaine et de continuer à apprendre toujours plus.



Mes compétences :

Microsoft Word,exel,Autocad

Anglais niveau scolaire(formation interne ICT)

formations au centre européen des negociations ( l

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

AutoCAD LT

Audit

Gestion de travaux

Gestion de projet