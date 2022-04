Jonathan NECHARO

En recherche d'emploi à compter du mois de décembre 2015

Diplômé du Master Architecte DE depuis juin 2015, je recherche un post à pourvoir en tant qu'Architecte Dessinateur-Projeteur.





Mes compétences :

All Plans ( Pc Windows)

Autodesk Revit 13-14( Bases, Pc Windows)

Autocad 12-13-15 ( Maîtrise Mac et Pc Windows )

Artlantis ( Mac et Pc Windows )

Adobe Indesign CC15 ( Mac et Pc Windows )

3D Studio Max ( Bases)

Adobe Illustator CC15 ( Mac et Pc Windows )

ArchiCAD18 ( Mac et Pc Windows )

Adobe Photoshop CC15 ( Mac et Pc Windows )

Sketchup Pro ( Mac et Pc Windows )