Jonathan NUSSBAUMER

J'ai créé en 2011 la société Monsieur Plan. Fort d'une experience de plusieurs années en tant que conducteur de travaux, j'ai voulu mettre au profit des autres cette experience.

L'idée etait de proposer au plus grand nombre (particulier ou professionnel) une prestation de qualité qui soit au plus proche de leurs demandes ou envies.

Mon experience me permet d'apporter une partie conseil aux clients. Conseils financier, technique, architectural.



Mes compétences :

Marchés publics

Deviseur

Électrotechnique

Maitrise d'oeuvre

Relation client

Dessinateur projeteur

Conduite de chantier