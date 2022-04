Jonathan ONEPHANDARA

• Operating-Systems : Windows, Linux, AS400.

• Programming Languages : C, C++, Visual Basic, COBOL, Delphi, XML, Java, Struts.

• Internet Programming Languages : HTML, PHP, Java Script, Ajax, CSS, JSP.

• Database : Oracle, SQL, MySQL, PL/SQL.

• Conception : Merise, UML, MACAO.

• Office : Word, Excel, Access, PowerPoint.

• HP BTO : ServiceCenter, ServiceManager, Connect-It, AssetManager (Knowlegde)

• Reporting : Crystal Reports, Business Objects XI R2

• Others : Flash, Photoshop, Solid Works.



