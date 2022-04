Jonathan OUELLET

J’ai 20 ans d’expérience dans plusieurs domaines avec la gestion de projets et d'équipes en ligne directrice.

J'ai travaillé dans le support client, les télécoms, le monde bancaire et l'automatisation de processus.



Le challenges principaux relevés ces dernières années sont:

- Direction de projets et de partenariats techniques chez un éditeur cloud (SaaS)

- Responsable d'un département R&D et d'une ligne produit chez un éditeur français leader dans son domaine



J’ai des aptitudes variées sur plusieurs aspects du monde du travail digital:

- Technique : Méthodologie, développement et architecture logiciel et électronique/télécommunications

- Fonctionnel : Gestion documentaire, automatisation de processus, banque, comptabilité, chaine de production, support

- Culturel : Europe et Amérique du nord



J’ai des expériences de leadership dans différentes méthodologies de projet dont SCRUM

Je suis naturellement imaginatif, créatif et force de proposition

Je suis une personne pragmatique, organisée et dynamique



Mes compétences :

Architecture logicielle

Agile Scrum

Gestion de projet

Direction de projet

Support technique

Management opérationnel

Avant vente

Dématérialisation

Norme ISO 9001

Normalisation européenne

Assurance qualité

Audit qualité

Développement informatique