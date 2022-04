Jonathan PEREZ

Issu d’un Master spécialisé dans l’immobilier et ayant pour objectif, d’atteindre un poste de responsable des ventes à moyen terme, il était important pour moi de connaître au mieux le secteur dans lequel j’allais évoluer. De nature curieux, j’aime avoir le maximum de connaissances, et pour ce faire, aborder différents métiers de l’immobilier me semblait nécessaire, afin d’avoir une vision globale du marché. J’ai pu l’acquérir en tant que responsable développement, mais également, via mon activité de conseiller commercial pour connaître les besoins et les attentes des clients. Mes diverses expériences m’ont permis de développer une réelle fibre commerciale, me permettant ainsi de créer une relation de confiance avec mes clients. L’acquisition d’un appartement, est souvent le résultat d’un long processus de réflexion représentant pour beaucoup le rêve d’une vie.

A ce titre Le client représente à mon sens, un élément clef et doit être considéré en tant que tel, à chaque étape de la réalisation d’un programme immobilier, de la commercialisation jusqu’à la livraison de son bien et tant qu’il en aura le besoin… En effet, Le client peut être le meilleur atout pour l’image de marque d’une société tout comme son pire détracteur, selon son niveau de satisfaction.





Mes compétences :

Microsoft Works

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel