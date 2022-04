Jonathan RAMEE

Passionné par le monde du commerce, je cherche à évoluer dans une entreprise qui pourra enrichir mon expérience professionnelle et c’est dans cette démarche je vous soumets ma candidature.



Ma formation en BAC Pro commerce, m’a permis d’intégrer le marché du travail afin de mieux connaître ce domaine que j’apprécie tout particulièrement. Aujourd’hui, je souhaite rejoindre une équipe dynamique avec laquelle je pourrais mettre à profit mes compétences, mes qualités de contact avec la clientèle ainsi que ma passion.

Vendeur à temps complet, ma fonction principale était d’apporter un service qualitatif à la clientèle tout en optimisant les indicateurs de performances. Mes responsabilités m’ont aussi permis d’encadrer une équipe ainsi que d’acquérir de solide connaissances en merchandising (en collaboration étroite avec les visuels merchandiser lors de l’implantation des nouveautés et la réalisation des vitrines).



Je suis organisé, dynamique et sérieux comme l’exige ce métier. Ces qualités m’ont permis de m’adapter aux différentes situations de mes emplois précédents.



Possédant un très bon contact, je désire aujourd’hui mettre mes compétences à votre service. Je suis rigoureux dans mon travail et possède une écoute attentive à chaque situation.





Mes compétences :

Commercial

Distribution

Grande distribution

Sport

Vendeur

Vente

Merchandising