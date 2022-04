Jonathan RAPHAEL

Rendez-vous de vente / actions commerciales auprès des professionnels de santé non médecins et professionnels des professions réglementées ;

création de devis, présentation d’études personnalisées et des régimes obligatoires;

prise de rendez-vous téléphonique et prospection directe;

suivi des rendez-vous pris par la télé prospection ;

intégration des contacts et actions dans l’outil informatique ;

suivi des dossiers de souscription et relances sur pièces manquantes.



Contacts écoles ( syndicats et Organismes Professionnels des professions de santé non medecins et professions réglementées :

Contacts et visites périodiques auprès des Responsables ;

Participation et animation de réunions.

Responsabilité éventuelle des partenariats locaux avec les Etudiants ( dont faculté des sages femmes à Poissy et Paris, école de pharma et bio, la CERRF école de kinesithérapeute, faculté paris descartes), les Jeunes Professionnels et Syndicats Professionnels (animation de réunions, permanences). les Jeunes Professionnels et Syndicats Professionnels (animation de réunions, permanences).



Objectifs : tendre prochainenement vers un poste de conseiller avec portefeuille.



Spécialisations : Négociation, relation client, connaissance des produits assurances (prévoyance, RCP, MRP, mutuelle, complémentaire retraitre, assurance vie), conseil, analyse des contrats, gestion de la double relation.



Mes compétences :

RIGOUREUX

AUTONOME

ORGANISÉ