Jonathan RAYNAUD

Majordome, un métier que j’ai découvert et me suis intéressé dès mon enfance par le biais de mon père exerçant cette activité pour des particuliers tels que Bernard Tapie, Johnny Hallyday et Robert Mimran.



Engagé depuis 2003 dans la Marine Nationale, j’ai également bâti mon expérience sur les 3 bâtiments de combat auxquels j’ai servi ainsi qu’aux Centres Opérationnels de Toulon et de Brest. La disponibilité est un élément fondamentale auquel j’attache beaucoup d’importance ainsi qu’à la discrétion et la confidentialité.



Je suis capable d’établir et d’entretenir une confiance au sein de la sphère privée et du personnel me permettant de travailler de manière productive et efficace avec les différents services.



Cette expérience m’a permis d’être polyvalent, de m’adapter à différentes situations et

environnements me permettant d’accéder au Cours Hôtelier de Besançon et de valoir au poste de

majordome au « Domaine des étangs » à Massignac et de rédacteur au sein de l’ « Association des Majordomes d’Europe et du Personnels de Maison ».



Le poste de majordome/butler est pour moi un réel épanouissement professionnel et personnel.



Mes compétences :

Reconnaissance

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel