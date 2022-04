Jonathan RECHER

En recherche depuis plusieurs années pour rejoindre l'institution .



Jeune, dynamique, professionnelle, sportif et opérationnel, prêt à être projeté je suis en recherche active pour des missions en France comme à l'étranger.



Dans la sécurité depuis l'age de 18 ans, j'ai pu vivre par mes divers expériences de nombreuses situations. Mon sérieux et ma rigueur dans mon travail ont toujours été des atouts pour mes divers hiérarchies .



J'ai fais mon éducation dans le monde militaire, chef de groupe en compagnie de combat et expérience en infiltration.





Les missions que vous pourriez me confier seront effectuées avec sérieux.



Né le 15/01/1981

Voxycat@hotmail.fr

0659144432



Cordialement



Mes compétences :

Médiation

Sécurité

Gestion du risque