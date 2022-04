Jonathan RECHER

"Titulaire d'un master en conseil et formation, ainsi qu'une expérience en recrutement, en accompagnement et en psychologie.



Je souhaite développer mon réseau , je pense que l'échange entre professionnels permet d'apporter un regard différent sur nos pratiques. C'est pourquoi je suis ouvert à tout échange !



Par ailleurs, à l'écoute de projet en lien avec l'accompagnement, le développement de stratégie et de conseil en emploi et formation, je reste à votre disposition pour échanger sur ces thèmes !



Mes compétences :

Psychologie

Ingénierie de formation

Rédactionnelles et relationelles

Entretien de recrutement

Accompagnement à l'emploi

Gestion des intérimaires

Gestion de la relation client

Accompagnement VAE

Accompagnement individuel

Animation de formations