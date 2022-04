Jonathan ROCCHIO

Homme de terrain, à l'écoute et aimant travailler en relation direct avec les clients (B TO B), très bon relationnel, sens du service et du commerce.

Mes 8 premières années chez ProwebCE m'ont permis d'acquérir de solides compétences techniques et de diversifier mes compétences dans différents domaines : développeur d'applications (6 mois), formateurs logiciels / universités, et chef de projet MOA sur des projets diversifiés (7.5 ans) tels que la création de site internet, logiciel de gestion, logiciel de compta, e-commerce, communication...dans le domaine des Comités d'entreprise, Comité Inter-entreprise et des CCE.

Depuis 2013, j'ai pris en charge la gestion d'un portefeuille de 135 clients CE représentant un CA de 350K€ / an, et depuis janvier 2015, je suis passé chargé de clientèle grand comptes sur les clients stratégiques du Nord (59, 62 et 80) représentant un CA de 550K€ / an.

J'organise également 2 à 3 salons par an à Lille Grand Palais, et différents journées thématiques pour promouvoir nos solutions et nouveaux produits / services.

Ma grande autonomie et mon investissement m'ont permis d'évoluer rapidement mais surement au sein d'une startup qui aujourd'hui et devenu leader sur le marché des Comités d'Entreprise.



Mes compétences :

Comptabilité

Gestion

Support client

HTML

Réalisation de devis

PHP

Conseil en communication

Web

Gestion de projet

Microsoft Excel

Support technique

Microsoft Word

CSS

Suivi clientèle

SQL

Microsoft PowerPoint

Formation

Pédagogie

JavaScript

Conseil

Informatique

Organisation

Rigueur