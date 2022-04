Jonathan ROUFFET

Ingénieur généraliste, spécialisé en simulation numérique - de formation. Actuellement en poste à Valéo en tant que launch manager, i.e. responsable de la qualité, des coûts et de la tenue des jalons clients pour la mise en place de la production d'équipement automobile (échangeurs/groupe moto-ventilateurs).



J'apprécie à la fois la technique -recherche/théorie et savoir-faire- et l'humain, et suis capable de travailler en environnement fortement contraignant, nécessitant de solides capacité de gestion et d'adaptation.



Mes compétences :

Programmation

Enseignement

Gestion de projet

Suivi fournisseurs

Suivi clientèle