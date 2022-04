Jonathan SAOUTER

Issu d'une formation commerciale, j'ai occupé pendant 10 ans le poste d'Attaché Technico Commercial dans la société Gedimat Jacq-Peron.

J'y développais au quotidien un portefeuilles de clients professionnels dont l'activité première est: Carrelage - Aménagements Extérieurs - Gros Oeuvre - Isolation Plaque de plâtre.

Aujourd'hui je suis VRP dans la société 2PL ( fabricant breton et poseur de menuiseries pvc et aluminium depuis 30 ans)

Je développe un porte feuilles de clients particuliers, je réponds aux demandes de devis de prospects et réalise leur devis.





Je suis ouvert aux propositions de poste et à tous nouveaux contacts professionnels.



Mes compétences :

Négoce Matériaux

Relations clients

Commerce