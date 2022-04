Jonathan SIGE

Ingénieur en conception mécanique, diplômé de l'université de Technologie de Troyes, j'exerce la profession d'ingénieur calcul de structure depuis plus de quatre années. Ma formation et mes expériences professionnelles m'ont permis de développer de solides compétences dans les domaines ci-dessous :

Modélisation éléments finis

Matériaux composites

Théorie de la plasticité/ viscoplasticité

Théorie du dommage,

Conception assistée par ordinateur

Analyse de contraintes

Optimisation des structures,

Résistance des matériaux

Mécanique vibratoire,

Mécanique des fluides

Analyse de la valeur et analyse fonctionnelle,

Gestion de projets

Programmation

Je continue d'améliorer mes connaissances techniques de façon à devenir expert en modélisation éléments finis.



Mes compétences :

Calculs mécanique statique, dynamique, thermique,

Conception assistée par odinateur