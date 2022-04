Jonathan SUTTER

Agé de 27 ans je suis actuellement Chef de Secteur pour la société Dr Oetker sur le Languedoc Roussillon . viens tout juste d'évoluer vers le poste de Directeur Régional Sud pour le compte de la société d'externalisation ADHRENA. Je gère plusieurs dossiers comme MAPA /SPONTEX , Parfums CORANIA , groupe Italien ICT . Je suis donc responsable d'une équipe de 9 chefs de secteur basé dans sur la partie Sud de la France .



Fort de mes 7?années d'expérience en tant que chef de secteur ( UCCOAR et ADHRENA ) puis d'un poste de Chef des Ventes Régional je dispose aujourd'hui d'un bagage de connaissance et de compétences .

Ayant eu la chance d'excercer ce métier sur plusieurs régions ( est de la France , région parisienne , et Centre de la France) je dispose d'une grande maturité et un sens de l'organisation assez développé .



Egalement passionné par le domaine viticole , J'ai acquis des compétences de commerces et de négociation lors de mon DUT Techniques de Commercialisation , puis des compétences dans le monde viticole ( œnologie, dégustations... ) avec des connaissances sur les vins , sur les régions viticoles par l'intermédiaire de ma licence professionnelle Responsable Commercial Vins et Réseaux de Distribution à Montpellier SUPAGRO ( 34) et de mon expérience de deux ans au poste de chef de secteur vins .



J'ai donc aujourd'hui , par l'intermédiaire de mes diplômes et de mon expérience professionnelle , une double compétence : commerce et techniques viticoles qui me servira dans la suite de ma carrière .

Mon but est vraiment de ne pas brûler les étapes , d'engranger le maximum de connaissances pour évoluer hiérarchiquement vers des postes de responsable régional ,et par la suite de prendre la direction commerciale d'une société .



