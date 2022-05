Shannon CORLEY

Bonjour,



Bienvenue sur mon profil.



A l'écoute d'opportunités dans mon domaine d'activité et intéressée par des échanges professionnels, n’hésitez pas à me contacter.



J’ai débuté mon parcours professionnel chez des commissionnaires en douane et en transport en France et en Chine puis, j’ai choisi de renforcer mes compétences en intégrant un groupe industriel international. Ces cinq années d'expérience couplées à un master 2 " Affaires internationales / Manager des Opérations Logistiques Internationales " me confèrent à présent une totale autonomie. En effet, j’ai désormais une vision globale de la chaine logistique et par conséquent une meilleure appréhension des besoins de ses différents maillons.



L’évolution rapide de mes responsabilités atteste de ma réactivité, de ma bonne gestion des priorités ainsi que de mon aisance à travailler en équipe. L'ensemble des projets menés démontrent mon aptitude à identifier et résoudre les problématiques logistiques et douanières auxquelles une entreprise qui rayonne à l’international doit faire face.





Mes compétences :

Suite Microsoft Office

Droit des transports

Relation fournisseurs

Gestion de la relation client

Import

Conception et pilotage de la chaine logistique

Gestion de projet

Export

Gestion de la performance

Achat de prestations logistiques

Stratégie logistique

Réglementation et organisation du transport

Méthodes de résolution des problèmes