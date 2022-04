Jonathann DUPIEUX

DEVELOPPER UNE VISION STRATEGIQUE AU SERVICE DES ENTREPRISES ET DES TERRITOIRES



Marketing, Innovation, Stratégie, Communication, Conseils, Enjeux, Performances, Réseaux



Les entreprises et les territoires sont aujourd'hui en perpétuelle recherche de solutions innovantes et de moyens pour développer leurs activités et emplois liés. Je me propose d'être au bénéfice de l'entrepreneuriat en participant au développement des entreprises et des territoires dans l'intérêt pour les objectifs partagés et la réussite collective.



Créons ensemble, les conditions favorables au développement et à la réussite de tous vos projets.



> Contribuer à la valorisation des entreprises et des territoires; et à leurs montées en compétences et performances.

> S’engager auprès du monde de l’entreprise et son écosystème territorial en développant des synergies et partenariats par les facteurs et bénéfices économiques à développer.

> Développer de nouvelles aptitudes et compétences.

> Coordonner et piloter la gestion de projets, l’organisation, le pilotage et le suivi des actions.



Mes compétences :

Clusters SPL Pôles de Compétiti

Tourisme

Entreprises innovantes

Géographie

Gestion de projets

Développement économique

Territoire/ Aménagement/ Déveoloppement Durab

Innovation

Marketing stratégique

Développement international

Géomorphologie

Aménagement du territoire

International

Environnement

Accompagnement et animation de réseaux

Photographie

Photoshop

Médias sociaux