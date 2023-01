Mon objectif



Administrateur système et réseau junior. Motivé et ambitieux je souhaite réussir dans ce milieu. Je suis de nature positive et j'apprends vite. J'aime travailler en équipe ou en solitaire. A l'écoute de toutes opportunités intéressante.



Mes compétences :

SOURCE SUPERVISION

ITIL

HELPDESK

TOIP/VOIP

ADMINISTRATION D'UN SYSTEME DE MESSAGERIE INFORMAT

CISCO

VIRTUALISATION

CONFIGURATION D'UN POSTE DE TRAVAIL

Ordennancement