Jose BENZADON

12 ans d’expérience dans une DSI d’une grande entreprise de l’agroalimentaire (Heineken France) en tant que Consultant Fonctionnel Support sur des outils Force de Vente ou CRM.



7 ans d’expérience chez un éditeur d’outils Force de Vente (PUBLISOFT) et une grande SSII (GFI INFORMATIQUE) en tant que concepteur applicatif et Ingénieur Analyste respectivement.



Double compétence fonctionnelle et technique, j’assiste la Maîtrise d’Ouvrage dans la définition des besoins ainsi que la Maîtrise d’œuvre dans les choix techniques.



Domaines de compétences et d'intérêts actuels : CRM, SalesForce.com



Mes compétences :

SalesForce.com Administration