José DE SOUSA

Expert technique:

 Mécanicien industriel

 Plasturgiste

 Outilleur

 Manageur d’unité de production (d’usine)

 Référent et auditeur sur l’amélioration des processus, Black Belt Six Sigma, Lean Manufacturing

(5S, SMED, TPM, KANBAN, KAISEN, 3Ms, PDCA, QQOCQC, ISHIKAWA,...)

 Définition et pilotage des actions (DMAIC et SRP)

 Réalisation de cahier des charges et de spécifications technique

Industrialisation de produits, la plupart complexe, depuis la phase appel d’offres, études, à la phase livraison mise en service et acceptation série.



Représentation de la société chez les clients et chez les fournisseurs.



Réalisation de missions de redressement de situation auprès de fournisseurs.



Egalement une formation d' économiste de la construction dans le BTP





Mes compétences :

Lean manufacturing, Six Sigma

5S, TPM, SMED, KAISEN, KANBAN, 3M, 5W, QQOCQC

Processus support

Les services méthodes, maintenance et logistique

Management

Audit

Microsoft Project

Microsoft Office

Formateur