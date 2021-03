Jose GONZALVEZ

Mon intérêt pour le coaching est né du constat que les acteurs de l'entreprise ont besoin d'un accompagnement pour évoluer à la fois sur un plan professionnel-personnel (optimisation de la performance personnelle) et sur le plan professionnel-collectif (construction d'équipe, élaboration d'une vision commune). Coach certifié CT, je me propose d'accompagner des dirigeants ou des équipes dirigeantes engagés dans une démarche de changement au service de l'entreprise performante. Fort de mes trente-cinq années d'activité de journaliste professionnel, je mets mon expertise au service des personnes confrontées à des difficultés de communication personnelle ou institutionnelle et suis en mesure de proposer des sessions de media-training (presse écrite et audiovisuelle) sur mesure.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement personnalisé

Communication

Relationnel

Ressources humaines

Conduite du changement

Gestion de projet