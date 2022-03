Jose-Yves JOSE-YVES KIKONGI (JOSE-YVES)

Yves kikongi commence sa carrière de graphiste amateur en 2010, puis professionnel en 2012. Il en exerce en tant que graphiste maquettiste, webdesigner et photographe indépendant. Il intervient sur de nombreux projets de communication pour les entreprises, des agences de communication et institutions locales. Professionnalisme, qualité, disponibilité et réactivité sont les principes directeurs de son travail pour trouver la lumière dans son travail le design est un média pour lui de transmettre un esprit, il sait en faire un message spécifique.



Mes compétences :

Graphisme

Peinture

Photographie

Web design

Art