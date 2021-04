Josiane PARNET*

Ce qui ne change pas c’est le changement : entre management, tutorat et codéveloppement professionnel....

Je suis consultante formatrice et coach auprès de personnes, des groupes et des organisations : dirigeants, managers, tuteurs en entreprise, jeunes diplômés, responsables formation. Je mets mon expérience des métiers clés de l’organisation, mes connaissances au service de ceux et celles qui souhaitent cheminer avancer et changer. Je les mets en action, en mouvement. Je les propulse, et ce juste au bon moment vers l’atteinte de résultats. L’engagement, la rigueur la méthode guident mes actions d’accompagnement vers le changement et la création de valeur. J’ai à cœur également de faciliter le travail coopératif entre les entrepreneurs et les salariés basé sur le respect réciproque.

Ma pratique de manager coach depuis 1993, mes multiples métiers antérieurs, m’ont permis de tisser mon fil conducteur afin de mieux guider les autres à tisser le leur.



Mes compétences :

Management

Management Intergénérationnel

Coaching professionnel

Management du changement

Tutorat Mentorat

Coaching de carrière

Codéveloppement professionnel