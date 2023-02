Julie CANTAGALLO

" Sport & entrepreneuriat "

Deux domaines qui me permettent de mener ma vie selon mes valeurs : le dépassement de soi, la persévérance et l'accomplissement.

"Esprit d'équipe et bienveillance "

Nous avons besoin des autres, besoin d'apporter et de transmettre.

"Fun et passion"

Le sourire est le reflet du coeur, la vie n'est pas toujours simple mais faire ce que l'on aime est un luxe que nous devrions tous nous offrir.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Cohésion en équipe

Gestion de projet

Gestion de la performance

Programmation Neuro Linguistique

Ressources humaines

Coaching

Communication