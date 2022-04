Je suis professionnelle dans le domaine de la maroquinerie de luxe.



Mon parcours professionnel dans les maisons et ateliers de luxe (Christian Louboutin, Louis Vuitton …) m’a permis d’évoluer et d’élargir mes domaines de compétences.

J’ai commencé à découvrir et apprendre le métier en tant que petite main auprès d’artisans chevronnés et par la suite à développer mes capacités techniques en devenant prototypiste.

Devenir responsable de bureau d’étude était la suite logique pour maîtriser le métier et sa logistique. Une logistique technique, et humaine.

Puis, j’ai créé mon entreprise : la marque de maroquinerie Julie Dupont. Je dessine, fabrique et distribue mes modèles.

Après 4 années, j'ai développé une nouvelle activité : je propose des missions de Designer, modéliste prototypiste Freelance et mets à profit toutes mes connaissances pour un encadrement et une aide autour du projet du client. Cela fait maintenant deux années que je travaille pour différentes structures (atelier, marques ...) au sein de mon propre atelier.

Aujourd’hui, je m’enrichie d'une nouvelle compétence et propose mes services en tant que formatrice maroquinerie freelance et également au sein du Centre Technique du Cuir.



Une proposition de poste? Une mission freelance? Un partenariat? Contactez moi!



Julie Dupont.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Adobe Illustrator CS6

Adobe Photoshop CS6