Julie DUVERGER

Née le 04/09/82 – 30 ans

Mariée-1 enfant

Nationalité : Française





Formations:



•2008: MBA Commerce International à la Paris Graduate School of Management

•2007 : MASTER à l’Ecole Supérieure de Commerce de Troyes

•2006 : semestre d’échange scolaire à l’université Laval à Québec (Canada)

•2004-2005 : DUETI de Commerce à l’Université de St John’s à New York (Etats unis)

•2001-2004 : DUT Techniques de Commercialisation au CESNI (Centre d'Etude des Sportifs de Niveau International) à Annecy

•2001 : Baccalauréat Scientifique au lycée St Joseph à Thonon les bains



Expériences professionnelles:



BNP PARIBAS Securities Services

• Juin 09 – présent

Gestionnaire de titres et opérations sur titres

- Collecte et Analyse des informations relatives aux opérations financières publiées par les autorités de marché (Euronext, AMF, dépositaires locaux).

- Montage des OST (OPA, OPE, OPR, PDA, Souscriptions, Fusions, Warrants, Certificats)

- Rédaction en français et en anglais des avis d’opérations.

- Traitement des OST : Collecte/Saisie des instructions clients, gestion des échéances, dépôts de titres, réconciliation comptable titres et cash.

- Support aux chargés de comptes titres en relation directe avec la clientèle.





BNP Arbitrage

• Octobre 08 – mai 2009

Gestionnaire de back office OTC

- Saisie des opérations d’options vanilles sur la zone Amérique du Nord.

- Contrôle des données économiques liées aux opérations.

- Confirmation téléphonique et/ou écrite des opérations.

- Traitement des rapprochements front office vs back office.

- Gestion des paiements liés à ces opérations et traitement des suspens relatifs à ceux-ci.





B*Capital société de bourse BNP Paribas Paris

• Fev 08-Sept 08 :

Gestion de portefeuilles financiers

Conception de tableaux de bord pour l'analyse des performances des activités des gérants

Création de fiches valeur en appuie au processus de décision d'investissement en comité d’investissement





Mission économique Sydney(Australie)

• Mars 07-Sept 07 :

aide aux entreprises françaises pour l'implantattion sur le marché australien

recherche de distributeur







Langues et informatique:

Français: Maternelle

Anglais: Bilingue (TOEIC 895)

Allemand: conversation





o Logiciels: Pack Office, Photoshop, Sphinx, HTML, Lotus, Dreamweaver.

o Logiciels Financiers : Magic, CICS, Invest Deal, TIM, Murex, Intellimatch, Winfront, NCS, Reflexion, Eventis





Divers

Sportive de haut niveau saut en longueur sur les listes ministérielles (record 6m29)

Palmarès: 5 sélections en équipe de France

Meilleure performance française Cadette

Finaliste aux championnats d’Europe Junior

3ème aux championnats de France Espoir

Hobbies : voyages sur 5 continents, 27 pays

Vie associative : Animatrice de l’école d’athlétisme



Mes compétences :

Achat

Conseil

Consulting

DUT TC

International

Sport