Julie EYSSAUTIER

Après avoir travaillé pour ExxonMobil puis Cimcool sur des projets techniques, logistiques et marketing, je me suis lançée dans la grande aventure de la création d'entreprise avec Roule Ma Frite Eyzin, association dédiée à la transformation des huiles de friture usagées en carburant. J'ai géré cette association seule pendant 2 ans avec beaucoup de plaisir !

Je suis maintenant enseignante en mathématique et méthodes et pratiques scientifiques à Vienne, un poste qui me permet de transmettre beaucoup d'expériences acquises au cours de ma carrière.



Mes compétences :

Enseignement

Environnement