Julie FABRE

Après un Baccalauréat Economique et Social, j'ai entrepris une licence de Droit, à l'université de Nîmes. Dès que j'ai pu, j'ai décidé d'orienter mes études vers le droit privé.



si j'ai décidé de suivre l'enseignement dispensé par le Master 1 Droit du patrimoine, à Montpellier, c'est, à la fois, pour la diversité des enseignements proposés, mais également leur complémentarité. Ils étaient tous en lien avec la personne, et les différentes étapes d'un vie juridique.



Aujourd'hui je suis l'enseignement dispensé par le Diplôme universitaire "Généalogie et Histoire des Familles", à l'université de Nîmes. La généalogie est un domaine de prédilection pour moi, je n'ai d'ailleurs entreprit des études de droit, à la base, que dans le seul but de pouvoir, un jour, moi même, vivre de cette profession.



Voila la tache à laquelle je m'attache aujourd'hui, obtenir des contacts ,créer un réseau et parvenir à trouver un emploi.





Mes compétences :

Espagnol

Recherches archives

Recherche Terrain

Logiciel professionnel

anglais

Organisation du travail

Site internet