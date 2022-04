Julie FASQUEL

Psychologue, pédagogue avec une formation de relaxologue et sophrologue.

Le sens de l'écoute, l'envie de transmettre, une facilité d'expression, une facilité d'adaptation.

Toutes ces qualités et compétences me permettent de préparer des modules de formation adaptés à chaque individu.

Ma maîtrise me permet de gérer avec aisance la gestion du stress, la gestion des conflits, le développement personnel dans l'animation d'un groupe.

J'exerçais mon activité au sein de la direction des ressources humaines, je concevais et organisais le plan de formation de l'entreprise.



Mon engagement aujourd'hui :



Etant à la retraite, j’étais à la recherche d’une association de bénévolat pour offrir mes compétences dans le monde solidaire.

Je choisis de m’engager pour une association solidaire « passerelles et compétences » qui correspond totalement à mes attentes,

Je suis chargée de communication, je collecte toutes les informations qui vont me permettre d’élaborer un plan de communication /

- Etat des lieux

- Stratégie de communication

- A qui s’adresse la communication que l’on va mettre en place

- Je structure mon plan d’action pour répondre aux attentes de nos associations solidaires de l’antenne de TOULOUSE ;

J’intègre cette association solidaire et m’engage à participer au développement du bénévolat de compétences pour les associations qui doivent aujourd’hui faire face à un besoin crucial de professionnalisation.

J'ai découvert "passerelles et compétences" par l'intermédiaire de Florence MARTINEAU, j'ai choisi de m'investir pour cette association humaine et professionnelle.



Mes compétences :

Sens de l'écoute

De la patience

Facilité d'adaptation

Empathie

Goût des contacts

Le goût de l'interactivité

Sens de l'observation

Sens de l'organisation

Sens du contact

Management participatif

Esprit d'initiative

Esprit d'équipe

Communication

Fiable

Conscience professionnelle

Qualités humaines

Créativité

Dynamisme

Aptitudes relationnelles

Manager rigoureux