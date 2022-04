En intervenant auprès des Directions Techniques de la plupart des grands comptes, ALTEN est au coeur de leur stratégie d innovation.



Nous intervenons sur toutes les phases de conception d un Produit / Process.... dans les domaines :



- Génie Mécanique et Industriel (BE, production, logistique, méthodes, achats, qualité...)

- Informatique ( étude et développement, assistance )

- Réseaux / Télécoms

- Automatisme / Systèmes Embarqués / Electronique



Nos ingénieurs et Consultants passionnés de technologie participent chaque jour au développement des projets qui marqueront l'époque.



ALTEN a su ainsi fidéliser plus de 500 clients en leur apportant les meilleures solutions technologiques.



Très fiers des valeurs qui font le succès d ALTEN, nous sommes les seuls à proposer aux 15 000 ingénieurs qui nous ont fait confiance un choix parmi les meilleurs projets en restant constamment à l écoute de leurs aspirations.



N hésitez pas à me contacter



Julie FAYARD

Chargée de Recrutement et de Communication Pôle Aéronautique

jfayard@alten.fr





Mes compétences :

Droit

Droit social

Formation

Formation Ressources Humaines

GPEC

juriste

Recrutement

Ressources humaines