Julie FILLOD

Juriste d'entreprise, 2 années d'expérience, en reconversion professionnelle.



Dans mon métier, j'apprécie de travailler avec une clientèle d'entreprises et de m'occuper de dossiers variés en droit des sociétés. Toutefois, le manque de relation clientèle et l'absence d'aspect commercial me poussent aujourd'hui à envisager de nouvelles opportunités dans le secteur bancaire.



Mon projet est d'intégrer un centre d'affaires afin de faire du financement d'entreprises et de la gestion des risques.



Très motivée, je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage à compter de la rentrée prochaine. Mon but est de me former au métier de chargé d'affaires entreprises, être rapidement opérationnelle et décrocher un poste à l'issu de ma formation.



Mes atouts: mon diplôme et mon expérience professionnelle en tant que juriste, mes capacités de négociation et d'analyse, mon goût pour les chiffres.



Mes compétences :

Droit social

Comptabilité analytique

Gestion de projet

Droit des sociétés

Droit des contrats

Anglais upper intermediate

Pack office