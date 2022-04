Julie FORTIER-BEAULIEU (WAGNER)

Je dispose d’une double compétence marketing et technique cosmétique.

Actuellement Chef de Produit pour La Colline International, j'ai également travaillé en laboratoire de formulation. Ceci me permet d'avoir une vision globale et une expertise technique pour le développement de produits cosmétique.

Je suis à la recherche de nouvelles opportunités et en quête de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Microsoft Project

Microsoft Office

Marketing

Luxe

Cosmétique

Gestion de projet