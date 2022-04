Julie FRANÇOISE

Ingénieur cosmétique, 6 ans d'expérience en R&D et marketing, spécialisation en matières premières naturelles.



Passionnée depuis toujours par la création et les sciences, l'univers de la cosmétique me permet de combiner ces deux domaines.



Mon parcours m'a apporté une double compétence biologie/chimie, que j'ai pu exploiter dans le domaine des ingrédients mais également dans celui des produits finis cosmétiques.



Je suis apte à mener à bien toute mission relevant du domaine de la cosmétique, en R&D, marketing, ainsi qu'en management de l'innovation. Je suis capable de gérer les différents aspects d'un projet, de la prospective de nouvelles matières actives, aux différentes veilles, jusqu'à la coordination globale d'un projet de lancement produit, avec la prise en compte des spécifications marketing et de la communication scientifique associée.



Mon goût du challenge, mon dynamisme, et ma persévérance ont fait de moi une collaboratrice efficace et de confiance, capable de mener à bien mes missions actuelles et futures avec motivation et détermination.



Compétences :

Phytochimie et pharmacognosie

Screening et mise en oeuvre de nouveaux ingrédients

Formulation de produits

Rédaction de dossiers scientifiques et marketing

Analyse de marchés

Gestion de projets et de formations commerciales

Analyse sensorielle et traitement statistique

Mise en place de partenariats



Mes compétences :

Veille technologique

Rédaction de synthèses bibliographiques

Formulation cosmétique

Analyse de données

Biologie cutanée

Analyse sensorielle

Statistiques

Veille concurrentielle

Formations commerciales

Ingénierie

Rhéologie

Cosmétique

Evaluation

Sous-traitance

Marketing

Recherche et développement

Gestion de projet