Julie GARRIGUES

Avocate depuis 2000, je suis diplômée de l’Institut de Droit Public des Affaires.



Titulaire d’un DEA de Droit public interne (Université Paris II – Panthéon Assas), j'ai été précédemment collaboratrice au sein de deux cabinets parisiens spécialisés en droit public.



Récemment, je me suis associée avec Laurent BEAULAC, avocat spécialiste en droit public et nous avons fondé le cabinet GARRIGUES BEAULAC Associés.



Je consacre depuis plus de onze ans mon activité au droit public des affaires et, dans cette matière, plus particulièrement à toutes les problématiques qui relèvent de l’immeuble.



J'interviens quotidiennement sur les dossiers suivants :

-Plan local d’urbanisme / plan d’occupation des sols,

-Schéma de cohérence territoriale,

-permis de construire, de démolir, déclaration préalable, permis d’aménager),

-Urbanisme opérationnel

-Droit rural,

-Préemption et Expropriation,

-Urbanisme commercial,

-Installations classées pour la protection de l’environnement,...



Je rédige régulièrement des artilces consacrés à ces matières et j'anime de nombreuses formations en urbanisme, aménagement et environnement.



Mes compétences :

Administratif

Conseil

Droit

Droit administratif

Lotissement

Permis de construire

PLU

SCOT

Urbanisme

ZAC